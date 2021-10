Megvan a Diablo IV új rendezője

Nemrégiben távozott Luis Barraga a Blizzard Entertainmenttől, aki eredetileg a Diablo IV direktoraként tevékenykedett - most megvan, hogy kiveszi át a helyét, és a választás nem másra esett, mint Joe Shely-re.

Mit is kell Shely-ől tudni? Nos, egy veterán Blizzard alkalmazottról van szó, aki már a Diablo 3: Reaper of Souls-on is dolgozott többek között, valamint olyan World of Warcraft expanziókhoz adta a nevét, mint a The Burning Crusade és a Wrath of the Lich King. Vezető designerként ügyködött a Diablo IV -en is már a kezdetek óta,Abban tehát biztosak lehetünk, hogy hozzáértő kezekben landol a vezetői szerep, és így nem fog megállni a fejlesztési folyamat sem.