Megvan a Days Gone PC-s megjelenési dátuma

Pontos megjelenési dátumot kapott a Sony Bend által tető alá hozott Days Gone PC-s átirata, lévén egy friss trailerrel közölték, hogy a nagyérdemű május 18-án kaphatja majd kézhez a zombis őrületet, amelyben Deaconnel kell szelnünk a vidéket.

Egy olyan előzetesben derült ki ez a dátum, ami a PC-s port sajátosságait, különlegességeit hivatott felvezetni, így például a 21:9-es monitorok támogatása is az egyedi tulajdonságok közé tartozik. EmellettEzzel a Days Gone a harmadik PlayStation-exkluzív, amely ellátogat PC-re is, lévén első kézből a Death Stranding és a Horizon Zero Dawn tette tiszteletét ezen a platformon. Kíváncsian várjuk, miként fog elsülni!

Nézd nagyban ezt a videót!