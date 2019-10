Megvan a Darksiders Genesis premierdátuma, PC-re és Stadiára jön először

Az Airship Syndicate és a THQ Nordic munkatársai végre valahára leleplezték a Darksiders Genesis pontos megjelenési dátumát, azonban van egy rossz hír is azok számára, akik konzolon tervezik pörgetni az alkotást.

A szériába friss vonalat hozó iteráció ugyanis első körben csak PC-re és Google Stadiára jelenik meg, egészen pontosan, már amennyiben minden a tervek szerint alakul a későbbiekben.Az első epizód történései előtt játszódó felvonás az első olyan epizód lesz a szériában, ami nem elég, hogy már online kooperatív módot is támogat, de még helyi többjátékos móddal is kecsegtet. A premierdátum leleplezésével egyaránt jött egy kedvcsináló is, aminek a főszerepében az aktuális rész főszereplője, az utolsó lovas, Strife áll, íme:

