Megvan a Call of Duty: Black Ops 4 battle royale bétájának időpontja

Valahol várható volt, hogy nagyon hamar fog érkezni a Blackout névre keresztelt Call of Duty: Black Ops 4 battle royale béta időpontjának bejelentése, és ahogy azt szinte biztosra véltük, szeptember elején vethetjük bele magunkat a zúzdába.

A dátum a játék hivatalos Twitter-fiókján lett kommunikálva, ahol egészen konkrétan, a PC-sek és az Xbox One-osok valamivel később csatlakoznak.Lesz lehetőség solo, duo és quad - azaz 4 fős - változatra is, és bár a pályával, a játékosok létszámával és bármi ilyesmivel kapcsolatban még nem kerültek ki információk, elviekben a Blackout pályája lesz az eddigi legnagyobb a Call of Duty-játékok történetében, ami várható is volt, lévén több tucat embernek meg kell adni a méretes játszóteret.