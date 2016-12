Megvan a Birthdays the Beginning megjelenési dátuma

Kiderült mikor érkezik a Harvest Moon alkotójának Minecraft-re hajazó játéka, amely a csodálatos Birthdays the Beginning címmel látja meg a napvilágot - sőt az is kiderült hogy az eredeti tervekkel ellentétben PC-re is érkezik.

Az eredetileg csak PS4-re bejelentett Birthdays the Beginning alkotója bejelentette hogy érkező játéka egész pontosan május 12-én érkezik meg Európa földjére, Amerikában kicsit hamarabb lehet majd kockázni, ott már május 9-én mókázhat aki akar.Jó hír hogy a PS4 mellett Steam-re is befut az alkotás, és míg konzolon digitális és dobozos verzióban is elérhető lesz, a PC-s csak digitálisan lesz kapható.A játék egy gyermekről szól egyébként, aki egy kocka világban fedezhet fel több mint 300 féle élőlényt kalandjai során. A Birthdays the Beginning TGS trailere itt pörög:

