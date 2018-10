Megvágva is 60 óra játékidőt kínál a Red Dead Redemption 2

Dan Houser, a Rockstar egyik első embere a Vulture magazin munkatársainak egy interjúban pontos részletekkel szolgált a Red Dead Redemption 2 játékidejével kapcsolatban, így kiderült, hogy aki szeretne, az akár 60 órát is kalandozhat majd a vadnyugaton.

Houser kiemelte, hogy, így kiemelte példának főhősünk, Arthur Morgan szerelmi életét, akivel az eredeti tervek szerint a történet egy pontján egy másik nőnek is csaphattuk volna a szelet, de végül úgy gondolták, hogy ez a sztori szempontjából felesleges momentum lenne.A Rockstar alapítója kiemelte még, hogy több küldetést is kivágtak, mert technikailag nem voltak elég jól kidolgozottak vagy érdekesek a teljes élményhez mérten, ezáltal volt egy feladat, ahol egy vonaton kellett volna fejvadászokkal üzletelnünk, és bár elsőre mókásnak tűnt a dolog, végül úgy döntöttek, hogy ez is inkább kikerüljön a játékból, ami így is 60 órányi szórakozást nyújthat.