Megújult az Acer Nitro 5 gamer laptopja

Az Acer bejelentette, hogy megújult belsővel kerül piacra hamarosan a sokak által kedvelt Nitro 5 gamer laptop, melynek a legnagyobb érdekessége az lesz, hogy megkapja az Intel új, szupergyors teljesítményre képes 6 magos CPU-ját.

Az Intel Core i5-8300H processzor mellé a laptop ezen felül, méghozzá 15,6 hüvelykes kijelzővel, amiért mindössze 750 dollárt kér el a gyártó.Léteznek ugyanakkor majd drágább változatok is, így például 850 dollárért egy GeForce GTX 1050Ti VGA és egy 256GB-os SSD kerülhet be a házba, de érkezik egy Core i7 CPU-val, 512GB-os SSD-vel, valamint 32GB RAM-mal szerelt változat is, aminek az ára nem ismert, de Optane memóriája miatt vélhetően 1000 dollár fölé kúszik.