Megújította a Fable védjegyét a Microsoft

Váratlan csavar lenne, ha végül a Microsoft nem jelentené be azt a Fable-t, amiről évek óta hallunk, és elviekben a Forza Horizonökkel elhíresült Playground Games kezei között formálódik, hiszen egyértelmű szivárgások jönnek a projektről.

Június 26-án ismételten megújította a redmondi vállalat a franchise védjegyét, ami alapvetően egy bejáratott gyakorlat, hogy a kiadók ne veszítsék el a címeiket, azonban mivel közeledik az állítólag július 23-án esedékes Xbox event, így valószínű, hogy közel a bejelentés.Ezenfelül nem mellesleg egy úgynevezett "Intent to Use" szabadalmat jegyeztetett be a Microsoft, ami azt jelenti, hogy jelenleg nem használatos védjegyet szeretnének rögzíteni, azzal a céllal, hogy egy bizonyos határidőn belül felhasználják valamilyen módon.