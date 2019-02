Megtudtuk, nagyjából milyen hosszú lesz a The Outer Worlds

Az Obsidian Entertainment új fejlesztése, a The Outer Worlds egyértelműen ott van nálunk is a leginkább várt játékok között, most pedig megtudtuk, hogy körülbelül milyen hosszú lesz a kaland.

A fejlesztők elmondták egy interjú keretében a Game Informer magazinnak, hogy nagyjából akkora mértékű tartalommal fog bírni, mint a Star Wars: Knights of the Old Republic II, talán egy kicsit kevesebbel, ami körülbelül egy 30-40 órás élmény volt.Pontos számot persze nem kaptunk a The Outer Worlds játékidejét illetően, igazából csak egy nagyon szerény becslést említettek, ám ez is valami:, nyilván ez attól függ majd, hogy át akarunk rohanni a sztorin, vagy esetleg szeretnék a szoftver összes tartalmát bejáratni.