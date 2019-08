A Blizzard nem áll le a Diablo III rajongótáborának kiszolgálásával, folytatják továbbra is az újbóli szezonok indítását, most pedig megtudtuk, mikor fog elrajtolni a tizennyolcadik évad.

Ez még nem minden, ugyanis egy óriási update is érkezik a szezon indulásával, ami nem mellesleg a Season of the Triune nevet viseli. Egy sor új tartalmat zsákolhatunk majd be, többek között pedig a Power of the Triune erősítéseit is megszerezhetjük.Az új szezon minden egyes újítását a Blizzard egy méretes blogposztban részletezte, amit ITT tudtok lecsekkolni, a szezon rajtjáig bőven lesz idő végigrágnunk magunkat rajta.