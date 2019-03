Megtudtuk, mikor jelenik meg a Power Rangers: Battle For The Grid

Vannak azok a játékok, amikről pontosan tudjuk, hogy milyen minőséget fognak képviselni, éppen ezért roppant mód tudjuk várni őket, azonban ugyanebben a tartományban vannak azok az alkotások, amikről viszont árad a ZS-kategória jellegzetes szaga.

PC will release this Summer 2019 ? Battle For The Grid (@Battle4TheGrid) 2019. március 22.



Ilyen a Power Rangers: Battle For the Grid is, avagy a Tekken- és Mortal Kombat-gyalázó, a verekedős játékok koronájára jelentkező szoftver, ami ráadásul még az esportban is hódítana . Eddig nem tudtuk, hogy mikor fogjuk kézhez kapni, azonbanA tervek szerint Switch-re és Xbox One-ra március 26-án jelenik meg a bunyós móka, míg az európai PlayStation 4-es közönség március 28-án férhet csak hozzá (remélhetőleg ki fogjuk bírni azt a két napot, hiába nehéz a várakozás), majd az amerikai PS4-es tábor április 2-án csaphat le rá, végül a PC-s variáns valamikor nyáron robog be.