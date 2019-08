Megtudtuk, mikor élesedik a No Man's Sky következő óriásfrissítése, a Beyond

Az utóbbi évek egyik legnagyobb sikertörténetévé avanzsált a No Man's Sky, ami már a tavalyi NEXT frissítéssel végleg megváltotta magát, most viszont megint jön egy giga-update, nevezetesen a Beyond.

Beyond frissítés három nagy kiegészítőt gyúr egybe, az egyik teljes mértékben az online többjátékos szegmensre fekszik rá, ami ki fogja bővíteni a lehetőségeink tárházát ezen a téren. Nem, továbbra sem lesz MMO a játék, viszont óriási újdonságokat szellőztettek meg a srácok.A Beyond második része a VR-támogatás, amivel akár úgy is játszhatunk, hogy közben a barátaink eme technológiát mellőzve vannak jelen a játékmenetben. A harmadik részét még nem tudjuk, mi lesz, illetve ezeket sem részletezte egyelőre a Hello Games, ellenben azt már tudjuk, hogy