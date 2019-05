Megtört a jég, a konzolos tábor is legyűrte a The Division 2 első raidjét

Reggel még arról adhattunk hírt, hogy a konzolos tábor képtelen sikerrel befejezni The Division 2 Operation Dark Hours raidjét, azonban most megtört a jég, sikerült abszolválni a feladatot.

Sőt, kapásból két csapat is a ranglistákról köszön vissza már PS4-en, az egyik a raid premierjét követő 36 órában oldotta meg a küldetést, míg egy másik brigádnak ugyanehhez közel 20 óra kellett. Xbox One-on is van már siker, ott egy 17 órán belüli teljesítés született.A korábban még "lehetetlennek" tartott raid kapcsán, de most itt a bizonyíték, hogy jó csapatmunkával minden lehetséges. Azért a következő raidnél kíváncsiak leszünk, hogy szintén lesz-e ezzel probléma.