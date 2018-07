Megtört a csend, a No Man's Sky fejlesztői nyilatkoztak a botrányos indulásról

Valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a No Man's Sky történelem könyvekbe illő botrányos startját, hiszen a fejlesztők a rengeteg ígéretből a játék kapcsán szinte alig tartottak be valamit, most viszont két évvel a megjelenés után megtört a csend.

Ki más, mint Sean Murray szólalt meg az ügy kapcsán, aki elmondta, hogy amennyire csak lehet eldurvultak a dolgok, és embertelen mennyiségű negatív visszajelzést kaptak. Elmondása alapján, ugyanis túl korán beszéltek a játékról túl sokat, olyan játékbeli elemeket részleteztek idő előtt, amik még fejlesztés alatt álltak.Bár az úriember nem ment bele részletekbe, annyit elárult, hogy a rengeteg halálos fenyegetés és zaklatás miatt rendszeres kapcsolatban álltak a helyi rendfenntartó erőkkel,Murray viszont örül, hogy a folytonos fejlesztések során szemtanúi lehetnek a játék fejlődésének, és hogy azok, akik szeretni akarták a félresikerült játékot, azok szépen lassan visszatérnek a folytonos javulást látván a No Man's Skyhoz.