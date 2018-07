Megtízszereződött a No Man's Sky játékosszáma a NEXT frissítést követően

Tegnap elrajtolt a No Man's Sky talán eddigi legnagyobb volumenű frissítése, a NEXT névre keresztelt patch, mely magával hozta a régóta áhított többjátékos mókát, és egy sor olyan újdonságot, amire még az egyszeri játékos is felkapta a fejét.

Az emberek pedig meghálálták a Hello Games munkáját, ugyanis konkrétan megtízszereződött a játékosszám,, ezzel új rekordot állítva ebben a tekintetben. Bár az induláskor elért játékosszámot még nem produkálja a játék, hiszen a megjelenés napján több, mint 200 ezer ember vetette bele magát az élménybe.A különbség a két eredmény között, hogy most nincsenek negatív visszhangok, az emberek elégedettek, mondhatni, és a hab a tortán, hogy a játék bővítése ezzel még messze nem ért véget, hiszen ahogy nyilatkozták a fejlesztők, mostantól hetente jön új kontent a stuffba.