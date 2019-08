Megtekinthető fejlesztői kommentárral a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gamescom 2019 demója

A Paradox Interactive és a Hardsuit Labs egyetlen lehetőséget sem hagy ki annak érdekében, hogy megmutassák a rajongóknak a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 -t, mely így ott volt már az E3-on és a gamescom 2019 expón is.

Mindkét eseményre ugyanazt a demót vitték el, ennek ellenére egészen különböző gameplay felvételek láttak napvilágot Amerikából és Európából, most pedig elérkezett az igazság pillanata, lévénMindezt ráadásul rögzítették, aminek jóvoltából az alábbiakban végre makulátlan minőségben, fejlesztői kommentárral ismerhetjük meg a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 játszható demóját. A végleges változat érkezését továbbra is 2020-ban várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra!

