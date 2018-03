Mivel Japánban már ma megjelenik, ezért a Koei Tecmo úgy döntött, hogy felesleges tovább hét lakat alatt tartaniuk a nagyszerűnek ígérkező Attack on Titan 2 nyitójelenetét, amit japán nyelven ugyan, de mindenki számára megtekinthetővé tettek.

A rendkívül epikus nyitány egy több mint egy percen át tartó, igazán intenzív pillanatokat prezentáló kedvcsináló lett, ami most és a játékban egyaránt azt a célt szolgálja majd, hogy alaposabban is meghozza a kedvünket a titángyilkolászáshoz.Ha téged is sikerült meggyőznie, akkor jól jegyezd meg, hogy az Attack on Titan 2 érkezését mifelénk március 20-án várhatjuk PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en is.

Nézd nagyban ezt a videót!