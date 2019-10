Megtekinthető a The Outer Worlds első 20 perce

Már nem kell sokat várni arra, hogy megismerhessük az Obsidian Entertainment legújabb sci-fi szerepjátékát, mely The Outer Worlds címmel várhatóan még októberben felkerülhet a boltok polcaira.

Az alkotásról pedig most egy igazán átfogó kedvcsinálót kaptunk, melynek részeként, aminek közel a fele átvezető lesz, de azért csakhamar izgalmasabb vizekre evez a dolog, és szemügyre vehetjük a legalapvetőbb játékelemeket.Ha érdekel, hogy miként sikerült sci-fi környezetben is ránézésre maradandót alkotnia az Obsidian Entertainment csapatának, akkor nézd meg a The Outer Worlds alábbi prezentációját. Megjelenés október 25-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is!

Nézd nagyban ezt a videót!