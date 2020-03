Megtekinthető a The Division 2: Warlords of New York utolsó kedvcsinálója

A Ubisoft a várakozásnak megfelelően egy elképesztően látványos kedvcsináló segítségével kürtölte világgá a The Division 2 aktuális kiegészítőjének megjelenését, így launch trailert kapott a Warlords of New York.

A kérdéses expanzió egy vérbeli cinematic trailerrel lett gazdagabb, ami tökéletesen összefoglalja nekünk a bővítménnyel érkező sajátosságokat, különösképpen a kapcsolódó új történetfonalat, lévén a Divízió oldalán egy kis nosztalgikus él társaságábanA bővítménnyel egy vadonatúj, négy nagyobb helyszínt tömörítő óriási terület csatlakozik az alkotáshoz a szabadon bejárható Lower Manhattan képében, ahol nemcsak valóban létező épületeket fedezhetünk fel, hanem rengeteg új küldetést és egyebet is találhatunk majd. A The Division 2 : Warlords of New York már elérhető PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

