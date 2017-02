Megtekinthető a Nioh nyitójelenete

Majdhogynem az utolsó pillanatban, de a Koei Tecmo csapata elérhetővé tett egy friss mozgóképet a Nioh kapcsán, ami egészen pontosan a játék nyitójelenetét állítja a középpontba.

Az alábbiakban tehát te már itt és most szemügyre veheted a február egyik legjobban várt PS4-exkluzív alkotásának kezdő pillanatait, ami egy kis túlzással hihetetlenül látványos felvétel lett, ezáltal képes tökéletesen összefoglalni számunkra mindazt, amiről a Nioh szól.Ha tetszik a kis betekintés, február 8-án, avagy most szerdán Európába is megérkezik a játék, méghozzá csak és kizárólag PlayStation 4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!