A Telltale Games még karácsony előtt egy újabb kalandjátékot juttat el a fináléig, ezáltal érkezik a Minecraft: Story Mode - Season 2 befejezése, amihez a csapat most egy látványos kedvcsinálóval is meglepett minket.

Mint ismert, a második évad utolsó epizódja, és ha csak a Telltale Games nem lep meg minket az első szezonhoz hasonló bónusz epizódokkal, akkor ez lesz a nagy kiruccanás fináléja is.Hogy milyen élmények várnak benne ránk, illetve milyen irányba mozdul el a sztori, azt természetesen spoilerektől mentesen most te is megtekintheted az alábbi kedvcsinálón. Érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és mobilokra is.

