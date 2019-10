A megjelenés alkalmából a Bandai Namco bemutatta a Doraemon Story of Seasons utolsó hivatalos kedvcsinálóját, mely egy igencsak alapos összefoglalót adott nekünk a PC-re és Nintendo Switch-re érkező alkotás sajátosságairól.

Aki nem tudná, a Doraemon Story of Seasons egy igencsak különleges mellékszála lesz a gazdálkodós szerepjátékként megismert Story of Seasons-sorozatnak, melyet, így a végeredmény egy igencsak különleges dolog lett.Hogy konkrétan mégis miről van szó? Pontosan erre a kérdésre ad válaszokat hamarosan a Doraemon Story of Seasons utolsó kedvcsinálója, mely ha megtetszett, máris beszerezheted magadnak PC-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

