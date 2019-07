A Bandai Namco hamarosan egy újabb népszerű anime adaptálását kísérli meg videojátékos formában, mely ezúttal a felénk kevésbé ismert Digimon-sorozathoz kapcsolódik, és a jelek szerint igencsak magas minőségre számíthatunk tőle.

Erre utal legalábbis, hogy a csapat bemutatta a Digimon Survive nyitójelenetét az Anime Expón tartott The Future of Digimon panel részeként, melynekHa nekünk nem hisztek, nézzétek meg az alábbi kedvcsinálót, ami mellett annyit érdemes rögzítenetek, hogy a Digimon Survive érkezését valamikor jövőre várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

