Megtalálták az utolsó easter egget is, amit a Doom zenéjébe rejtettek

Van az easter eggeknek egy olyasfajta romantikája, amit semmi más nem tud megadni, főleg amikor egy-egy ilyen kis eldugott érdekességet évek múltán találnak csak meg a játékosok.

Régóta köztudott, hogy a 2016-os Doom zenealbumján található tételek öt easter egget is tartalmaznak, ebből négyet korábban már megtaláltak, viszont az utolsó leleplezésére egészen eddig, két és fél évvel a premier utánig kellett várni.A végső húsvéti tojás az Authorization; Olivia Pierce című nótába lett beágyazva, a titok nyitjára pedig egy Nick White nevű úriember jött rá. Az Ableton nevezetű alkalmazással felemelte a dal hangmagasságát,: "You could not have saved them anyway", azaz "Egyébként sem menthetted volna meg őket".Alább megleshetitek ezt a kis érdekességet, közvetlenül utána pedig szemügyre vehetitek a korábbi négy easter egget is. Mick Gordon remélhetőleg hasonló turpisságokat fog csempészni a heavy metal kórusával rögzített tételekbe is.