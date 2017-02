Megszűnik a Steam Greenlight, és jön a Steam Direct

Egy újabb olyan döntést hozott meg a Valve csapata, amitől a cég nagy valószínűséggel nem lesz túl népszerű a kisebb indie játékok kedvelői körében, lévén bejelentették, hogy megszüntetik tavasztól a Steam Greenlight rendszerét.

Mint ismert - röviden és tömören - a Steam Greenlight arra szolgált, hogy a digitális disztribúcióra bármelyik garázsfejlesztő feltölthette videojátékát, illetve annak ötletét, és amennyiben elég szavazatot, illetve bizalmat kapott a rajongóktól, akkor elkészülhetett, és ténylegesen megvásárolhatóvá vált a Steamről.Ennek köszönhetően bődületes mennyiségű videojáték került fel a digitális disztribúcióra az elmúlt hónapokban, és bár akadtak közöttük igazi gyöngyszemek is, sajnos be kell ismernünk, hogy a közösség sokszor rengeteg szemétnek is helyet adott, ezáltal a Steames játékok minősége sajnálatos módon csökkent.A Valve most erre szeretett volna megoldást találni azáltal, hogy tavasszal megszüntetik a Steam Greenlight-ot annak érdekében, hogy helyére egy új rendszert állítsanak, amelynek a Steam Direct nevet adták a keresztségben, érdekessége pedig, hogy egy előfizetéses rendszert takar, aminek soránHogy mekkora összegről van szó, azt a Valve nem kötötte az orrunkra - nyilván nem egy-kétszáz dollárról -, azt azonban igen, hogy ha a projekt sikeres lesz, valóban érdemes a rajongók bizalmára, ergo, sőt bizonyára további profitra is szert tehetnek majd.A Steam Direct bár részben logikus húzás a Valve részéről, nagyon félő, hogy ezzel rengeteg indie gyöngyszemtől el kell majd búcsúznunk, és számtalan pénzes fejlesztő alkotása pedig annak ellenére is megjelenhet majd, hogy a minőség terén nem garantálnak kiemelkedőt.