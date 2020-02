Megszellőztették a Rainbow Six: Siege következő szezonját, a Void Edge-et

Hamarosan megközelítjük a Rainbow Six: Siege következő szezonjának premierjét, amihez kapcsolódóan most egy nyúlfarknyit tease-elt is a Ubisoft, de persze semmi nagy volumenűt - ahogyan azt már megszokhattuk.

???? Look into your darkness pic.twitter.com/ZRVelYqL7t ? Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) February 10, 2020

Az biztos mostanra, hogy az érkező szezont Operation Void Edge névre fogják keresztelni, és természetesen ez lesz a Year 5 első nagy évadja. A tervek szerint a most esedékes R6 Invitational eseményen fogják szokás szerint lerántani a leplet a fejleményekről, úgyhogy megéri majd sasolni.A kapcsolódó tweetben egyébiránt a "Look into your darkness", azaz szabad fordításban "nézz szembe a benned lakozó sötétséggel" szlogennel hirdetik a szezont, úgyhogy nem kizárt, hogy megint egy lopakodós operátorral fog kiegészülni a már amúgy is tágas kínálat.