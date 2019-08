Megszakítás nélkül leshetjük meg végre a Death Strandinget menet közben

Hideo Kojima is megérkezett a gamescom nyitóestjére, és egyértelműen ő számított a legnagyobb durranásnak, legalábbis nála több műsoridőt senki nem kapott az eseményen.

Természetesen a Death Stranding et mutogatta, a korábban bemutatott új karakterekhez villantott friss teasereket. Első körben a Margaret Qualley által játszott Mamahoz rittyentett egy hangulatos, ám továbbra sem egyértelmű felvezetőt:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezt követően a Guillermo Del Toro által megformált Deadman következett, valamint kaptunk egy kicsit bővebb bemutatót is a Bridge Babykhez, azaz a két világot összekötő csecsemőkről. Egy fokkal már érthetőbb teaser volt ez, szép lassan talán eljutunk oda, hogy össze tudjuk rakni a kirakóst:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Végül, de nem utolsó sorban, egy masszív, összefüggő gameplay zárta a sort, ahol végre valahára vágás nélkül leshetjük meg a Death Stranding et. Bővebb anyagot a Tokyo Game Show-n fog mutatni Kojima-San, addig pedig: kommentár nélkül...allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>