Mégsem vár hosszas jogi eljárás a Bethesdára a The Elder Scrolls VI miatt

Pár hónapja felmerült, hogy komoly slamasztikába kerülhet a The Elder Scrolls VI megjelenése, miután jogi hercehurcák vannak a Redfall alcím körül, ám most úgy fest, hogy végül nem emiatt kell leginkább fájjon a Bethesda feje.

Eredetileg 2020 augusztusáig is elhúzódhatott volna az ügy, miszerint egy Redfall című könyv már létezik, és a The Elder Scrolls VI -hoz nemigen lehet használni ezt az elnevezést, ám a Gamasutra magazin értesülései szerintKonkrétumokat nem közöltek, hogy például miként állapodtak meg, ám könnyen meglehet, hogy amikor legközelebb látjuk majd a The Elder Scrolls VI -ot, akkor már a Redfall alcímmel egyetemben fogjuk.