Mégsem lesz augusztusban korai hozzáférésű Baldur's Gate 3-azás

Korábban jelezte a Larian, hogy a Baldur's Gate 3 korai hozzáférésű állapota még augusztusban elrajtol , viszont mindenki legnagyobb bánatára most jelezniük kellett, hogy mégsem tudják tartani magukat az ütemtervhez.

Természetesen mi más indok húzódna meg a visszatáncolás mögött, mint hogy a koronavírus hatásait masszívan megérezte a kérdéses fejlesztőcsapat is, de öröm az ürömben, hogy habár a nyár végén nem tudják összehozni az early access-t, de ettől függetlenül a kanyarban van a beígért játszhatóság.A rendes megjelenési dátumot és néhány nagy hírt az augusztus 18-ai Panel from Hell beszélgetés során fogják leleplezni, addig is viszont nincs más dolgunk, mint várni, és reménykedni, hogy ősznél tovább nem halasztják a premiert.