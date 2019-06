Mégsem lesz többjátékos mód a The Last of Us Part 2-ben?

Talán nem fog velünk senki abban vitázni, hogy a The Last of Us-t senki nem a többjátékos módozat miatt vásárolta meg, sokkal inkább azért, meg konkrétan az egész világ ódákat zengett a zseniális egyjátékos kampányról.

Ettől függetlenül jelen volt a többjátékos mód, ahogyan az Unchartedekben is ott szokott virítani, ám most úgy fest, hogy a Naughty Dog az előzetes híresztelésekkel ellentétben elengedi ezt az opciót.Külföldön egy PS4-es Days of Play dobozon bukkantak rá egy feliratra, melyben oda van biggyesztve, hogy többek között a The Last Of Us Part 2 sem rendelkezik online szekcióval. Kapásból két lehetséges válasz is felmerül:. Ti hiányolnátok, ha kimaradna?