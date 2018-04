Mégsem a GTA 5 minden idők legtöbb profitot hozó szórakoztatóipari terméke, hanem a Space Invaders!

A napokban nagy meglepődések közepette írtuk nektek a hírt, miszerint a Rockstar által fejlesztett GTA 5 lett minden idők legtöbb profitot termelő szórakoztatóipari terméke , azonban a TweakTown csapata rávilágított arra, hogy ez az állítás erősen sántít.

Olyannyira, hogy szerintük bár a játék 6 milliárd dolláros bevétele valóban elképesztő, de néhány régi nagy névnek ezt bőven sikerült meghaladnia, így kiemelték a sorból példáulEz azonban még nem minden, hiszen a lap szerint például a Pac-Man is majdnem 13 milliárd dolláron áll, de a Street Fighter 2 is bőven túllépte a 10 milliárdos keretet, azonban hogy ne csak az őskövületek között matassunk, a World of Warcraft is ennyit hozott az évek során a Blizzardnak, tehát a GTA 5 még messze nincs az élen. Persze a helyzet később még változhat!