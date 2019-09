Megnyitott Magyarország első e-sport arénája, nem is akárhol!

Ismét szintet lépett Magyarországon az e-sport, hiszen pénteken adták át hivatalosan Magyarország első, kifejezetten a virtuális versenyekre szakosodott arénáját, nem is akármilyen helyszínen, a Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Ezzel a kicsit több, mint két éve alapított MTK eSport szakosztály immáron olyan helyen gyakorolhat és rendezhet rangadókat, ahol a nézők is méltó helyet találnak maguknak az MTK Esport Arénában.A 200 férőhelyes, három kivetítővel felszerelt aréna megnyitása mutatja, hogy az MTK nem veszi félvállról az e-sportot, ennek ékes példája, hogy, ami ezzel a FIFA 20 első hivatalos hazai versenyének ad otthont.

Az MTK Esport Aréna lelátója 200 férőhelyes, a színpad mögött három kivetítőn követhetők az események

Az MTK eSport ezzel együtt azt is bejelentette, hogy most már nem csak Fifa, hanem Gran Turismo szakosztály is megtalálható az MTK-n belül, erről az egyik top magyar e-sport pilóta, Fehér Dániel mesélt kicsit, aki azt is elmondta, hogy az ő kiváló helyezése valahol a 200-adik hely környékére elég a globális ranglistán.Az MTK Esport Aréna tehát mostantól várja a látogatókat, rendezvények pedig bőséggel várhatók, hiszen Deutsch Tamás külön kiemelte, hogy csak azok a napok nyereségesek, amikor valamilyen rendezvény van - sosem gondoltuk volna. A helyszín kialakítása közel 700 millió forintba került, de az arénán kívül még két gyakorló termet és pihenőszobát is magában foglal a létesítmény.