Megnéznél egy újabb vadító Spider-Man trailert? Itt a remek alkalom!

Ha minden a tervek szerint alakult, akkor már ott van a magyar boltok polcain is az Insomniac Games sokak által várt PS4-exkluzív Pókember-játéka, mely Spider-Man címmel minden eddiginél magasabbra emeli a szuperhősös videojátékok zászlaját.

Hogy a készítők az utolsó pillanatban is megtolják még egy kicsit a Spider-Man szekerét, összedobtak egy újabb látványos trailert, mely a korábban bemutatott launch trailer kibővített változata lett, és miközben egy másik videón a kapcsolódó zenei remekmű komponálásáról tudhatunk meg mindent, jött egy harmadik felvétel is, melyenA The Heist DLC-ben ugyanis helyet kap majd Gabriele Dell'Otto, az ismert művész által tervezett Pókember kosztüm is, de inkább nézd meg magad ezt a csinos kis ruhát az alábbiakban, ami mellett azért az utolsó kedvcsinálót se hagyd ki!

