Megnéznéd kicsomagolva az új Xbox One kontrollereket? Most itt a lehetőség!

A Microsoft a múlt héten jelentette be, hogy három újabb színben küldi a boltok polcaira az Xbox One kontrollereket, amelyekről most egy-egy rövid videót is bemutattak nekünk Josh Stein és Nicole Fawcette közbenjárásával.

A két közösségi menedzser szélvészgyorsan, konkrétan alig pár másodpercben foglal össze minden tudnivalót a kérdéses irányítókról, ezáltal, hogy a rajongók már most eldönthessék: kell-e nekik ez az aprócska újdonság, vagy bőven tudnak élni nélkülük?Ha neked is felkeltették a figyelmedet már korábban az új Xbox One kontrollerek, akkor itt az idő, hogy az alábbiakban mindent kideríthess róluk. Nektek melyik tetszik a legjobban?

