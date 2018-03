Az Arekkz Gaming Youtube csatornának sikerült idő előtt beszereznie egy példányt a hamarosan megjelenő Far Cry 5 -ből, aminek azért örülhetünk nagyon, mert egy pillanatig sem tartották magukban első benyomásaikat.

Olyannyira nem, hogy gyorsan rögzítettek is közel 30 percnyi gameplay videót, aminek jóvoltából az első indítástól kezdve ismerkedhetünk a játékkal, ezáltalHa tetszik mindaz, amit az alábbiakban látsz, a Far Cry 5 megjelenését még mindig február 27-én, azaz most kedden várhatjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

