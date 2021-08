A Playground Games a Forza Monthly néven futó, havonta megrendezésre kerülő livestreamjében villantotta meg a Forza Horizon 5 térképét, amely 50%-kal lesz nagyobb, mint a Forza Horizon 4-ben látott Egyesült Királyság.

Azontúl, hogy a fejlesztők körbekocsikáztak a pályán, még meg is mutatták nagyban a térképet, melyet az alábbiakban a saját szemetekkel is láthattok. Középen elválasztja a térképet egy óriási országút, ami illetve egy kazal kisebb régióra bontva tárják elénk majd Mexikó csodálatos látképét.Emellett a streamben egy új autót is prezentáltak a közönség számára, az új 2022 Toyota Suprát, valamint egy komplett versenyt is mutattak. Megjelenés november 9-én PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series S / X-re!

Nézd nagyban ezt a videót!