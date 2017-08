Megmutatta magát mozgásban az NBA 2K18

A 2K Sports csapata bemutatta az NBA 2K18 első hivatalos videós kedvcsinálóját, ami rögtön egy fejlesztői naplóként igyekszik dicsekedni nekünk arról, hogy milyen nagyszerű is lesz az év egyik legjobban várt kosárlabdás játéka.

A felvétel Joel Friesch művészeti igazgató narrációjával került rögzítésre, aki nem győzi hangsúlyozni, hogya legtöbb platformon, amiben a csatolt felvételek alapján lehet valami, hiszen valóban egészen elképesztően fest a látvány.Sőt mi több, a videóból kiderül, hogy minden egyes játékost újra behívtak a stúdióba, és modellezték az arcát, a szemeit, de még a legapróbb ráncait és tetoválásait is annak érdekében, hogy valószerűen nézzenek ki, de többek között például a mezek mozgásának szimulációját is újradolgozták a maximális realizmus érdekében.Ha kíváncsi vagy minderre a gyakorlatban, csak pörgesd le az alábbi videót. Megjelenés szeptember 19-én PC-re, PS3-ra, PS4-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

