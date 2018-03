Megmutatta magát mozgásban az MX vs ATV All Out

A THQ Nordic a Rainbow Studios társaságában azt a célt tűzte ki maga elé, hogy feltámasztja az MX vs ATV-sorozatot, aminek az eredményét a sárdagasztás és a száguldás kedvelői már a jövő héten megtapasztalhatnak.

Bár az MX vs ATV All Out talán nem lesz csúcs a grafika tekintetében, ugyanakkor, ami ha téged is elkapott anno vagy éppen most, a kiadó szerint már él az előrendelés, így ha másként nem, digitális formában már biztosan lefoglalhatsz magadnak egy példányt.Az MX vs ATV All Out megjelenésére egyébiránt már nem kell túl sokáig várnunk, a játék ugyanis március 27-én, azaz a jövő héten már megjelenik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

