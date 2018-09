A Telltale Games csapata a PAX 2018 során első ízben mutatta meg mozgás közben a The Walking Dead: The Final Season második epizódját, mely Suffer the Children címmel készülődik a háttérben, és igencsak nagy izgalmakkal kecsegtet a rajongóknak.

Az augusztus közepén indult The Walking Dead kalandjáték befejező évada Clementine utolsó nagy kalandját állítja a középpontba, ami elképesztő izgalmakkal indult útnak, ésHogy mikor folytatódhat a nagy kaland? Ezzel kapcsolatban még kell egy kis türelem, lévén a Suffer the Children várhatóan szeptember 25-én robog majd be közénk a szokásos platformokra.

