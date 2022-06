A tegnap esti órákban egy újabb bemutatót tartott a Microsoft, így lezavarták az Xbox Games Showcase Extended című eseményt, ami túl sok újdonsággal már nem szolgált, de kisebb bejelentéseknek és bemutatóknak így is örülhettünk.

Példának okáért itt van rögtön a The Texas Chain Saw Massacre , ami egy friss mozgóképet kapott az eseményen, ami meglepően ígéretesnek tűnik, a középpontban egy olyasmi élménnyel, amit a Dead by Daylight nyújt, csak itt minden esetben a Bőrpofa elől kell menekülniük a túlélőknek. The Texas Chain Saw Massacre mögött a Sumo Digital fejlesztői állnak, akik 2023-ra ígérték a játék megjelenését, méghozzá PC-re, PS5-re és Xbox Seriex X/S-re egyaránt, de biztosak lehetünk a Game Pass támogatásban is.

