A HB Studios és a Maximum Game csapata bemutatták az első mozgóképet a The Golf Club 2 című sportjátékról, aminek jóvoltából most végre a gyakorlatban is megismerkedhetünk a virtuális golfozás magasiskoláját garantáló alkotással.

A trailer dugig van pre-alfa képsorokkal, amelyek ennek ellenére is elképesztő látvánnyal mutatják meg nekünk, hogy mire is lesz képes a gyakorlatban az alkotás, amely a valaha készült legrealisztikusabb golfjátékaként karrier móddal, online bajnokságokkal és megannyi lehetőséggel kecsegtet majd számunkra.Hogy a The Golf Club 2 pontosan mikor érkezik, az egyelőre nem ismert, ellenben az bizonyos, hogy valamikor tavasszal számíthatunk rá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

