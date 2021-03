Megmutatta magát mozgásban a Sherlock Holmes: Chapter One játékmenete

Friss kedvcsináló látta meg a napvilágot a Sherlock Holmes: Chapter One kapcsán, így a Frogwars csapata végre megmutatta, hogy milyen sajátosságokkal is rendelkezik majd az ifjú nyomozó történetét feldolgozó kalandjáték.

Merthogy a Sherlock Holmes: Chapter One nagy változásokat hoz magával, így nem elég, hogy megfiatalította a főhőst, de mindemellett kiszakad a szürke angol mindennapokból, a nyitott világú kaland játékmenete azonban némi finomítás ellenére mégis megmarad a jól kikövezett úton.Amennyiben ismerkednél vele, az alábbiakban magad is megtekintheted az első Sherlock Holmes: Chapter One gameplay trailert., de még idén érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is.

