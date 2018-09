Megmutatta magát mozgásban a Dragon Ball FighterZ ingyenes őszi óriásfrissítése

A Bandai Namco mozgás közben is megmutatta a Dragon Ball FighterZ -hez korábban beharangozott őszi óriásfrissítést, lévén nemsokára ingyenes tartalmakkal gazdagíthatjuk a verekedős játék kínálatát, ezáltal többek között egy újabb pályával is bővül a felhozatal.

, melyen több pofozkodást láthatunk már az alábbiakban, de ezzel a frissítéssel mutatkozik be a Seasonal Z Capsules, melyhez kapcsolódóan Halloween lesz az első téma, ami bekerülhet a játékba speciális kosztümök és Z Stamps-ok képében.Persze a frissítéssel pár kevésbé látványos újdonság is jött a Dragon Ball FighterZ -be, ezáltal például új online rangrendszert is bevezetnek a készítők, de inkább nézd meg magad mindezt az alábbiakban, és várd türelmesen a megjelenést, amit a közeli jövőre ígértek a készítők, de ennél pontosabbat nem közöltek még.

