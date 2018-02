Elég sokat kellett várnunk rá, de a Nintendo végül márciusban csak elhozza Európába is a Detective Pikachu -t, mely a világ más részein, de különösen Japánban elképesztő népszerűségnek örvend, Hollywoodban pedig már mozifilmet is készítenek belőle.

Ezek alapján nem meglepő, hogy a Nintendo minket is megörvendeztet a Detective Pikachu élményével, amihez most egy rövidke kedvcsinálót mutattak be nekünk, melyen számtalan pokémon, többek között még Mewtwo is felbukkan a játékmenet és a fejtörők prezentálása mellett. Detective Pikachu megjelenését, méghozzá digitális és dobozos formában egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!