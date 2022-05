Megmutatta magát mozgásban a Destiny 2 17. szezonja

Miközben néhány órán belül a hivatalos indulást is várjuk, a Bungie hivatalosan is bemutatta a Destiny 2 következő, szám szerint immáron tizenhetedik szezonjának mozgóképét, ami igencsak alaposra sikerült.

A Season of the Haunted címre keresztelt legújabb szezon Calustot állítja a középpontba, aki hatalomvágytól hajtva visszatér galaxisunkba, és bár hajója megrongálódott, célja azonba tiszta és világos lesz: megszerezni a Holdon található piramishajót, ami nem várt eseményeket szabadít rá a világra.A Season of the Haunted című 17. szezon, helyi idő szerint valamikor az esti órákban - 19 órától érdemes próbálkozni -, az új történet és küldetések mellett pedig egy sor extra vár benne a rajongókra.

Nézd nagyban ezt a videót!