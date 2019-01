Megmutatta magát mozgásban a Days Gone, a gyűjtői kiadás is bemutatkozott

A Sony éppen tegnap jelentette be a jó hírt, miszerint magyar felirattal érkezik majd hazánkba a Days Gone című PS4-exkluzív, amiről most újabb részletek derültek ki - többek között egy friss trailer által.









A hír végére beszúrt kedvcsináló a játék elragadó, szabadon bejárható nyitott világát állítja a középpontba, mely amilyen látványos lesz, annyira veszélyes is egyben, hiszen a csodaszép amerikai vadont mutáns lények és élőhalottak teszik veszélyessé, de a túlélésükért harcoló emberek sem könnyítik majd meg a dolgunkat.A kapcsolódó trailer mellett a Sony lerántotta a leplet továbbá a Days Gone előrendelői extrájáról - mindenki kap majd egy Drifter Crossbow fegyvert, és a motorhoz kapcsolódó fejlesztéseket -, de megmutatta magát a gyűjtői kiadás is, ami a legnagyobb rajongók álmait valósítja meg. Days Gone Collector's Edition részeként ugyanis egyrészt a játék kibővített Digital Deluxe változatát kapjuk meg - ez külön is beszerezhető lesz -, amihez digitális művészeti könyv, zenei anyag, extra motoros skinek és skillek várnak ránk, a kézzel fogható extrák között pedig megtalálunk egy fémdobozt, hat kitűzőt, felvarrókat, egy mini artbookot a Dark Horse Comics-tól, a zenei anyagot CD-re égetve, valamintHa minden tervek szerint halad, a Days Gone április 26-án érkezik majd PS4-re, méghozzá magyar felirattal.

