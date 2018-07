Megmutatta magát a The Elder Scrolls Online: Wolfhunter kiegészítő

Várhatóan még az idén egy újabb nagyobbacska DLC csomaggal gyarapodik a The Elder Scrolls Online , mely Wolfhunter név alatt egy újabb tartalmas pakknak ígérkezik, a Bethesda pedig a hétvégén, egy live steam részeként igyekezett alaposabban is bemutatni a rajongóknak mindezt.

Ezt az élő közvetítést nézhetitek vissza az alábbiakban rögzített formában is, így láthatjátok és hallhatjátok is beszélni Mike Finnigan és Tori Doughtery dizájnereket, akik többek között megosztják veletek, hogyEzt a két dungeont, avagy a Moon Hunter Keep-et és a March of Sacrifices-t alaposan be is mutatják az alábbiakban, sőt mi több, ha idő előtt kipróbálnád őket, mindkettő már a jövő héten elérhető lesz a publikus teszt szervereken. A The Elder Scrolls Online : Wolfhunter várhatóan még az idei év végén megjelenik.

Nézd nagyban ezt a videót!