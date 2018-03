Megmutatta magát a Far Cry 5 őrült Arcade módja és a beteg Season Pass

A Ubisoft két videóval örvendeztette meg ma délután a Far Cry 5 kedvelőit, így az egyiken bemutatkozott végre az Arcade játékmód, ami sarkítva egy őrült pályaszerkesztőnek ígérkezik.

Az Arcade módba lépve ugyanis lehetőségünk lesz megalkotni a Far Cry 5 grafikus motorjával, illetve egy közérthető szerkesztővel saját kalandjainkat, vagy extra pályáinkat, melyeken, legyen szó például a Watch Dogs-ról vagy az Assassin's Creed-ről.Sőt mi több, alkotásainkat másokkal is megoszthatjuk majd, így az őrületet nemcsak egyedül, hanem mások társaságában egyaránt kiélvezhetjük. Amik azonban még ezen az élményen is túltesznek majd a Far Cry 5 kapcsán, azok túlzás nélkül a premier utánra betervezett extra tartalmak.A Ubisoft ma délután ezekhez is kiadott egy kis kedvcsinálót, így az alábbiakban megtekinthetjük a zombis, vietnami háborús és marsi DLC csomagot is pár pillanat erejéig.