Megmutatta magát a Call of Duty WWII londoni pályája

Nemcsak a Call of Duty-sorozat, hanem talán még egyetlen második világháborús játék sem merészkedett annyira különleges helyszínekre, mint most a Call of Duty WWII , amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a készítők még Londonba is elvisznek majd minket.





Erről kaptunk most két igencsak látványos és hangulatos képet, amelyek közül az egyik ráadásul egy további érdekességet is felvezet, lévén, ami Gridiron név alatt ugyanazt az élményt garantálja, mint eddig, csak műholdak helyett egy korabeli focilabdát kell majd dobálgatnunk, illetve eljuttatnunk az ellenfél területére.A képeken egyébiránt az látható, hogy London utcái mellett a földalatti metróalagutakban is lehetőségünk nyílik majd dobálgatni egyet-kettőt, de természetesen más játékmódban is használhatjuk majd. Hogy a kérdéses pálya a kampányban is benne lesz-e, azt egyelőre nem tudjuk, de nem tartjuk kizártnak. Érkezik november 3-án!