Jövőre lesz 20 éve annak, hogy 1998-ban megjelent az FPS műfajt gyökerestől megváltoztató Half Life, ami igazán megérdemelne egy hivatalos feldolgozást, de amíg a Valve a harmadik rész elkészítésére is lusta, addig be kell érnünk rajongói kreálmányokkal.





















Ilyen többek között a Black Mesa is, ami készülődik már egy ideje, sőt mi több,, de most a fejlesztők egy jelentős frissítést dobtak ki hozzá, és ehhez készültek el az alábbiakban megcsodálható képkockák.Ha neked esetleg így, félkész állapotban is ínyedre lenne a Half Life rajongói feldolgozása, a Black Mesa az ünnepek alkalmából 75 százalékkal olcsóbban szerezhető be a Steamről, így mindössze 5 euró ellenében máris indíthatjátok.